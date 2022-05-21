2022/05/21 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … قال بانكاج ميشرا، المعلق في وكالة “بلومبرغ”، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعرقل، مع المحيطين به، التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.وأشار الصحفي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بدأت “في الوقت المناسب والمطلوب” لرئيس الوزراء البريطاني، حيث اندلعت في تلك اللحظة فضيحة في لندن بسبب الحفلات التي نظمها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بلومبرغ”: جونسون يعرقل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بلومبرغ”: جونسون يعرقل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).