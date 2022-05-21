31 رحلة على متن الطائر الأخضر غداً الاحد

2022/05/21 | 11:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، عن جدول رحلاتها ليوم غد الاحد.وبحسب الجدول أدناه، فأن عدد الرحلات بلغت 31 رحلة توزعت بين داخلية وخارجية، أذ بلغت عدد الرحلات الداخلية 13 ، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 18".

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