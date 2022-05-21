جديدنا نايف حواتمة - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/05/21 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين يصدر في الأيام القليلة القادمة، كتاب جديد، للأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، يحمل عنوان «فلسطين في عيون مغاربية».ولهذا الكتاب أكثر من ميزة، يستمد منها أهميته، منها:1) أنه يضم بين دفتيه حوارات فكرية ونضالية وسياسية مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أجريت معه في مدينتي الرباط والدار البيضاء المغربيتين، وفي الجزائر العاصمة، كان من الطبيعي ......





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