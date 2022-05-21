قطر تُعزز قيمة استثماراتها في إسبانيا بقيمة 4.9 مليار دولار

2022/05/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أمير قطر إن دولته الغنية بالطاقة تعتزم تعزيز استثماراتها في إسبانيا بمقدار 4.7 مليار يورو (4.9 مليار دولار) في السنوات المقبلة، حسبما أوردت وسائل الإعلام الإسبانية.

وأدلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الإعلان خلال حفل عشاء أقامه على شرفه ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي في مدريد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “أي اف أي”.

وحضر العشاء كبار قادة الأعمال، ومنهم قادة بعض شركات الطاقة الكبرى في إسبانيا.

ومن المقرر أن يوقع الأمير القطري عدة اتفاقيات عندما يجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قصر مونكلوا، مقر الحكومة.

ويعقد الاجتماع في اليوم الثاني من أول زيارة رسمية لأمير قطر إلى إسبانيا، حيث يحضر الزعيمان أيضا افتتاح منتدى الأعمال الإسباني – القطري.

ولم يتم الكشف علنا عن تفاصيل الاستثمارات القطرية القادمة، ولم تذكر قضية الطاقة على وجه التحديد.



لكن مع إسراع أوروبا لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، سعت قطر للمساعدة في سد الفجوة من خلال صادرات الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه.

وتقود إسبانيا أوروبا بست محطات لاستقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال في موانئها.



وبالإضافة إلى تنويع مزيج الطاقة الخاص بها، تسعى إسبانيا لتصبح مركزا للطاقة في أوروبا.

وتستعد إسبانيا أيضا لإطلاق سلسلة من مشاريع الاستثمار العام باستخدام حصتها في صناديق التعافي من جائحة كورونا، التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تحديث اقتصادها.

وفي ظل التركيز الشديد على الاستدامة والرقمنة، تم تصميم المشاريع لتشجيع استثمارات القطاع الخاص الرئيسية.

المصدر: أ ب

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