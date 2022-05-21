2022/05/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، إن مستقبل إسرائيل في خطر، وذلك في تعليقه على انسحاب أحد شركاء حكومته من البرلمان (الكنيست).

وتبذل الحكومة الحالية جهودا مع غيداء ريناوي زعبي النائبة من حزب “ميرتس” اليساري، الشريك بالحكومة، لإقناعها بالعدول عن انسحابها من الكنيست.

وكانت زعبي أعلنت انسحابها من البرلمان، وبالتالي من الائتلاف الحاكم، مما جعل التحالف يمتلك 59 صوتا فقط وتحول إلى أقلية.

وعاد بينيت ليقول في تصريح نشر على حسابه في تويتر “تحملي مسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ كان خيارا صعبا، لكن مستقبل البلاد في خطر وعلينا أن نكافح للحفاظ على وحدة شعبنا، فليس لدينا دولة أخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الإسرائيلي يُصرح : مستقبلنا في خطر وعلينا الحفاظ على وحدة الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الإسرائيلي يُصرح : مستقبلنا في خطر وعلينا الحفاظ على وحدة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).