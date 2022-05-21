نادي القوة الجوية يكشف عن مدربه الجديد أمام أربيل

2022/05/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القوة الجوية، مساء اليوم الجمعة، أن عضو الجهاز الفني مثنى خالد، سيقود الفريق غدا أمام أربيل، بعد استقالة المدرب حكيم شاكر.وقال النادي في بيانه مساء اليوم: “سيقود مثنى خالد، ومدرب حراس المرمى هاشم خميس، القوة، غدا السبت أمام أربيل لحساب الجولة ال32 من الدوري الممتاز “.

وأضاف البيان: “تم تكليف مهدي جاسم، مستشارا فنيا مع الجهاز التدريبي، إضافة إلى مدرب اللياقة البدنية فاروق عبد جاسم”.وسبق للمدرب حكيم شاكر، تقديم استقالته لإدارة النادي عقب الخسارة أمام الشرطة في مباراة مؤجلة من الجولة 27، في وقت انقسمت إدارة النادي حول مصير المدرب بعد مطالبات رئيس النادي للمدرب بالعدول عن استقالته.

وأشارت مصادر مقربة من نادي القوة الجوية أن : “المدرب قحطان جثير تمت مفاتحته لقيادة الفريق لما تبقى من الموسم.



جثير اشترط أن يتم التوقيع على استلام المهمة للمباريات المتبقية والموسم المقبل، من أجل قبول العرض”.

وأوضحت: “الإدارة اشترطت على المدرب قحطان جثير تحسين نتائج الفريق في المباريات المتبقية مع نيل لقب بطولة كأس العراق للموافقة على استلامه للفريق في الموسم المقبل”.

يذكر أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة شاكر هي: “قحطان جثير، وسمير كاظم، وحمزة هادي”.

ويعد المدرب المساعد مثنى خالد بين أصغر المدربين عمرا في الدوري العراقي، وكانت له تجارب متميزة كلاعب مع القوة الجوية، ومع منتخب العراق.

المصدرة : كووورة

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