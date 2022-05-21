من كوريا الجنوبية.. بايدن يعرض مساعدة الشمالية في مكافحة كورونا

2022/05/21 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السبت تقديم مساعدة لكوريا الشمالية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

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