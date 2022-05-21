الكشف عن مكان دفن جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب

2022/05/21 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الثقافة، حسن ناظم، اليوم

السبت، إن جثمان الشاعر الراحل، مظفر

النواب، سيدفن في محافظة النجف الأشرف،

بناءً على وصيته.

وذكر ناظم في تصريح صحفي، أن "جثمان

الشاعر الراحل الكبير، مظفر النواب،

سيتم

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