وصول جثمان الشاعر مظفر النواب إلى بغداد (صور)

2022/05/21 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الشاعر

الراحل، مظفر النواب، اليوم السبت، إلى

مطار بغداد الدولي.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

"الطائرة الرئاسية التي تحمل جثمان

الشاعر الراحل، مظفر النواب، وصلت إلى

مط

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