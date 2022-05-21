القبض على “معلم” في وزارة التربية لقيامه بدكه عشائرية شرقي بغداد

2022/05/21 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإلقاء القبض على معلم في وزارة التربية لقيامه بـ”دگة عشائرية” شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن “معلماً في وزارة التربية ٌدم صباح اليوم، على تنفيذ دگة عشائرية، في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد”.

ولفت المصدر إلى أن “القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة تمكنت من إلقاء القبض على ذلك المعلم، وتسليمه للجهات الأمنية لنيل جزاءه العادل”.

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