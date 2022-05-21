عمليات بغداد تلقي القبض على (١٠) مطلوبين بقضايا متنوعة وتضبط اكثر من 900 دراجة نارية مخالفة لتعليمات

2022/05/21 | 12:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على (١٠) مطلوبين بقضايا متنوعة وضبطت اكثر من 900 دراجة نارية مخالفة للتعليمات.

وذكر بيان القيادة العمليات :” ان قوات عمليات بغداد القت القبض على (١٠) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ،بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤/١ ارهاب خلال محاولتهم الدخول الى العاصمة بغداد عبر سيطرات (امرية ابي غريب، امرية هور رجب) بجانب الكرخ من قبل عناصر مديرية شؤون السيطرات والوكالات الاستخبارية “.

واضاف :” تم كذلك القاء القبض على خمسة متهمين اخرين وفق المادة ٤/٢ ارهاب جرائم الدكة العشائرية بينهم مصاب اثر اطلاق ناري ، ومصادرة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم شرقي بغداد، بالاضافة الى ضبط (٩٨٦) دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات وضوابط حركة السير المرورية، في جانبي الكرخ والرصافة”.

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