ثلاثة اسباب رئيسية لعودة

2022/05/21 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حددت نقابة الاطباء البيطريين في ديالى، اليوم السبت، 3 اسباب رئيسية لعودة الحمى النزيفية للعراق.

وقال نقيب الاطباء البيطريين في ديالى محمود الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحمى النزيفية من الامراض الخطيرة والتي لها تاثير مباشر على الصحة العامة"، مؤكداً بانه "من خلال تواصلنا المباشر مع الجهات المعنية بمتابعة المرض لم تسجل اي اصابة في ديالى حتى الان".

واضاف الشمري، ان "الحمى النزيفية من الامراض المتوطنة في العراق بشكل عام وهو مسجل في اكثر من 40 دولة حول العالم وهو موجود في كل دول الجوار مؤكدا بان المرض سجل لأول مرة في البلاد في 1979".

وحدد نقيب الاطباء البيطريين في ديالى 3 اسباب رئيسية لعودة النزيفية في البلاد هي قلة الكوادر البيطرية خاصة وان قانون التقاعد الاخير اخرج اعداد كبيرة من النخب والخبرات المميزة ولم يجري تعويضهم حتى الان حتى قانون التدرج البيطري الذي اقر رسميا ونشر في الوقائع العراقية لم ينفذ منه اي بند مبيناً ان "المئات من الاطباء البيطرين في ديالى وبقية المحافظات لم يجري تعيينهم لسد النقص الحاصل في المؤسسات البيطرية".

واضاف، ان "الاسباب الاخرى لعودة الحمى النزيفية هي عدم ضبط الحدود ووجود التهريب للثروة الحيوانية لكن السبب الاهم هو عدم وجود مجازر سواء في ديالى او بقية المحافظات كافية لأحتواء عمليات الذبح وانهاء السلبيات في هذا الاتجاه خاصة الذبح العشوائي"، مبيناً ان "ديالى على سبيل المثال والتي تتألف من 21 ناحية وقضاء تعمل بها اثنين من المجازر فقط فيما بعقوبة وهي اكبر المدن لا تضم اي مجزرة منذ عقد السبعينات من القرن الماض وهذا امر خطير للغاية".

ودعا الشمري الى "ضرورة الانتباه لملف المجازر باعتباره خط دفاعي في مواجهة الكثير من الامراض لان حجر الحيوانات قبل ذبحها ب 14 يوم ستوفر وقت كافية لكشف الامراض ومنع انتقالها الى الانسان وتقلل من تداعيات الاخطار التي تؤدي الى وفيات".

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