السجن ١٥ سنة لضابط في أحد الأجهزة الأمنيَّة اقترف جريمة الاختلاس

2022/05/21 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نييوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم السبت، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة، مفصحةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على اقتراف جريمة الاختلاس.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،أفادت بإصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً حضورياً […]

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