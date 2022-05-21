السجن ١٥ سنة لضابط في أحد الأجهزة الأمنية اقترف جريمة الاختلاس

2022/05/21 | 12:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور أحد المُتَّهمين.

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