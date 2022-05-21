الكشف عن “تحايل” في ادراج فقرة اقالة محافظ صلاح الدين بجدول البرلمان

2022/05/21 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي , السبت , ان نواب ائتلافه وعدد من نواب الاطار التنسيقي وآخرين لم يصوتوا على قرار اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر بسبب ادراج فقرة الإقالة بجدول اعمال جلسة البرلمان بشكل مفاجئ, مبينا ان قضية الإقالة ستكشف حقيقة ادعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعد ان يتم لجوء المحافظ المقال الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرار.

وقال الزيادي إن “ادراج فقرة اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري أدخلت بشكل مفاجئ بجدول اعمال جلسة مجلس النواب الأخيرة ” .

وأضاف ان ” نواب دولة القانون وعدد من نواب الاطار التنسيقي واخرين لم يصوتوا على قرار اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري”، مشيرا الى ان “قضية الإقالة ستكشف حقيقة ادعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعد ان يتم لجوء المحافظ المقال الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرار ” .

يذكر ان مجلس النواب صوّت , الخميس، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري، في أول قرار من نوعه للبرلمان الجديد منذ بدء أعماله رسمياً .

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