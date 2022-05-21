ذي قار تسجل اصابات جديدة بالحمى النزفية

2022/05/21 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قسم الصحة العامة في ذي قار اليوم، تسجيل اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة .

وقال مدير قسم السيطرة على الامراض الانتقالية حيدر علي حنتوش ،:” ان الفحوصات الطبية اظهرت حدوث 4 اصابات بمرض الحمى النزفية منها لنساء ، في قرى محافظة ذي قار “.

واضاف :” ان عدد الاصابات في المحافظة ارتفع الى 40 اصابة ، منها 8 وفيات ، خلال هذا العام “.

واضاف :” ان صحة ذي قار اتخذت الاجراءات اللازمة من نقل و عزل المصابين والاجراءات الصحية لعائلته “.

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