صفحة جديدة من التعاون الأمني العراقي مع دول الجوار

2022/05/21 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي عن صفحة جديدة من التعاون الأمني مع دول الجوار على مستوى تبادل المعلومات ومطاردة بقايا تنظيم داعش.

وقال إن العراق دخل في نطاق التعاون الأمني مع دول الجوار والإقليم، لتبادل المعلومات وتسليم المطلوبين، كاشفا عن تقديم بلاده معلومات أمنية لدول عدة ساهمت في إحباط عمليات إرهابية عديدة في دول أخرى.



وأكد الخفاجي أن القوات الأمنية حصلت على معلومات مهمة من الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم، وتوصلت لمعرفة خططهم وطرق إمدادهم، ما قاد أجهزة الأمن إلى نتائج مهمة بعد تحليل المعلومات وتدقيقها.

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