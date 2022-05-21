بايدن يضع شرط للقاء رئيس كوريا الشمالية

2022/05/21 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، اليوم السبت، أن أي لقاء محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رهن بـ”صدق” نوايا الأخير.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك يول، خلال زيارته سيئول، في أول جولة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة الأمريكية.

المصدر: “أ ف ب”

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