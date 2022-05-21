فاقد الشيء لا يعطيه (2) - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/21 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي التاريخ حسم أمره في الظاهرة العراقية وكان منطقه إنهاء دور القوى السياسية التقليدية على الساحة السياسية عندما عجزت عن التقدم والتطور بالتنسيق مع حركة التاريخ ومسيرته في التقدم والتطور للظاهرة العراقية عندما أصبحت تراوح في مكانها ثابتة وجامدة متناقضة مع رغبات وطموح الشعب العراقي وعاجزة عن تقديم إنجازات إيجابية تصب في مصلحة الشعب العراقي ونطق حكمه عندما رفعت قوى التيار الصدري راية الإصلاح والتغيير وا ......





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