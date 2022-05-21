بينيت يسترضي المستوطنين للحفاظ على حكومته وتحسين صورة حزبه المتهالك - مديحه الأعرج

2022/05/21 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 14/5/2022-20/5/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي خطوة استفزازية هدفها استرضاء المستوطنين وتحسين صورة حزبه المتهالك والحفاظ على حكومته فترة أطول في وجه ما تتعرض له من هزات داخلية تتمثل بانسحابات متتالية من الائتلاف الحكومي ، الذي فقد الاغلبية في الكنيست او من الانتقادات سواء من المعارضة او من غلاة المستوطنين قام رئيس ......





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