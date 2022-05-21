2022/05/21 | 12:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xR4AoCM5idg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذكريات .. حفل موسيقي للموسيقار العراقي مصطفى زاير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذكريات .. حفل موسيقي للموسيقار العراقي مصطفى زاير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).