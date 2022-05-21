2022/05/21 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن الطائرات التركية قامت بقصف قضاء جمجمال الواقع بمحافظة السليمانية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “الطائرات التركية قصفت، صباح اليوم، أحدى المقرات في قضاء جمجمال وتحديدا ناحية آغجلر”.وأضاف أن “القصف أسفر عن تدمير المقر بالكامل وسيارة مدنية نوع تويوتا كانت واقفة بالقرب من المقر، في حين […]

ظهرت المقالة من جديد..



الطائرات التركية تخترق الاجواء العراقية وتقصف مرتفعات جمجمال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد.. الطائرات التركية تخترق الاجواء العراقية وتقصف مرتفعات جمجمال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد.. الطائرات التركية تخترق الاجواء العراقية وتقصف مرتفعات جمجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).