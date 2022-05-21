2022/05/21 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت إسرائيل، عن أول حالة مشتبه فيها

بمرض جدري القرود، في وقت استدعت

المملكة المتحدة خبراء الفيروسات بصفة

عاجل لمناقشة تفشي الفيروس فيها.

وذكرت صحيفة " إندبندنت" اللندنية أن

السلطات الصحية استدعت بش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جدري القرود" يتسلل الى اسرائيل.. وبريطانيا قلقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جدري القرود" يتسلل الى اسرائيل.. وبريطانيا قلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).