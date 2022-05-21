2022/05/21 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل 4 إصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الصحية في ذي قار سجلت 4 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية بينهم نساء.

واضاف ان "عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية في المحافظة بلغ حالياً 40 اصابة منها 8 وفيات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).