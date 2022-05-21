2022/05/21 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، السبت، الى مثواه الأخير في محافظة النجف الاشرف.وسيواري جثمان الفقيد في مقبرة وادي السلام بناء على وصيته، حسبما اعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم.وكان جثمان النواب وصل، صباح اليوم، الى ارض الوطن قادما من الامارات، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لجثمان الفقيد الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثمان الشاعر مظفر النواب يصل الى مثواه الاخير في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثمان الشاعر مظفر النواب يصل الى مثواه الاخير في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).