2022/05/21 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور سلطنة عُمان أوائل الأسبوع المقبل.وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع “أمواج”.وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما […]

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).