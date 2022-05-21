وصول جثمان النواب إلى النجف

2022/05/21 | 12:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراء مراسيم الدفن.

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