انطلاق المعرض التشكيلي السنوي الأول للفنانات التشكيليات في ميسان

2022/05/21 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني تصوير: عبدالحسين بريسمنظمت جمعية الفنانين التشكيليين فرع ميسان، اليوم السبت، المعرض التشكيلي السنوي الأول للفنانات التشكيليات بمشاركة أكثر من 16 فنانة.المعرض أقيم على قاعة الجمعية في مركز مدينة العمارة وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال رئيس فرع الجمعية في ميسان، الفنان زاهد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المعرض هو الأول من نوعه للفنانات التشكيليات الميسانيات، وأتمنى من الحكومة المحلية أن تدعم هذا المكان والاهتمام بالفن التشكيلي والفن بصورة عامة".وأكد أن "المحافظة لا تحتوي على قاعات خاصة للفنون التشكيلية، ماعدا هذا المكان البسيط".وأشار إلى أن "المعرض ضم 63 عملاً فنياً، في مختلف المدارس وآليات الاشتغال الفني المختلفة". فيما أوضحت الفنانة التشكيلية صبا العقيلي: "شاركت مع الفنانات الأخريات في هذا المعرض بعشرين لوحة، تظهر الوجه المشرق لمحافظة ميسان ضمن مدارس فنية انطباعية".وأضافت: "لوحاتي المشاركة في المعرض تمثل تجربتي في الفن التشكيلي التي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن، وأتمنى من الجهات المسؤولة الاهتمام بالفن التشكيلي وإيجاد قاعات مناسبة لعرض هذه الأعمال الفنية".بدوره، أكد الفنان محمد جاسم الرسام، أنه و"بجهود شخصية ذاتية استطاعت الفنانات من إقامة هذا المعرض وبدعم من جمعية الفنانين التشكيليين في بغداد".ولفت إلى أن "المعرض شهد عرضاً للوحات فنية من مختلف المدارس الفنية منها الانطباعية والواقعية والتجريبية، وحضر المعرض نخبة من أدباء وفناني المحافظة".

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