الإمارات تعلن عن اكتشاف نفطي جديد (فيـديــو)

2022/05/21 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن اكتشافات نفطية جديدة من بينها واحد في موقع “بوحصا” النفطي، الذي يعد أكبر حقل بري في أبوظبي.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته، أن إجمالية الطاقة الإنتاجية للاكتشافات التي يبلغ عددها 3، تقدر بنحو 650 ألف برميل يوميا، من ضمنها 500 ألف برميل يوميا للاكتشاف في حقل “بوحصا”.

وأشارت الشركة إلى أن اكتشاف حقل “بوحصا” يوفر موارد نفطية إضافية كبيرة من خام مربان عالي الجودة.

وعن الاكتشاف الثاني، ذكرت “أدنوك” الإماراتية أن الاكتشاف يقع في المنطقة 3 البرية بأبوظبي، التي تديرها “أوكسيدنتال”، حيث تم اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط.

وأضافت “أدنوك” أنه عثر في الاكتشاف الثالث على حوالي 50 مليون برميل من خام مربان الخفيف ومنخفض الكبريت في منطقة امتياز “الظفرة” البترولية.

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