الفرنسي “جان لويس غاسكيه” مدرباً لمنتخب ساحل العاج

2022/05/21 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عٌين الفرنسي جان لوي غاسيه مدرباً لمنتخب ساحل العاج، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إدريس ديالو الجمعة.

وسبق لغاسيه أن أشرف على تدريب أندية فرنسية عدة بينها مونبلييه، سانت اتيان وبوردو، وسيحل في منصبه الجديد بدلاً من مواطنه باتريس بوميل الذي انتهى عقده في مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وكان منتخب ساحل العاج فشل في التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، كما خرج من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون مطلع العام الحالي، علماً أن ساحل العاج ستستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية عام 2023.

وقال رئيس الاتحاد المحلي خلال مؤتمر صحافي الجمعة “هدفنا مع غاسيه هو الفوز بكأس الامم الإفريقية المقبلة أو على الأقل بلوغ الدور نصف النهائي، وإلا فإننا لن نقوم بتجديد عقده”.

وكان ديالو انتخب رئيساً لاتحاد ساحل العاج في 23 نيسان/أبريل الماضي، في مواجهة مع النجم السابق ديدييه دروغبا الذي خرج من دورة التصويت الأولى.

المصدر : أ ف ب

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