افتتحته الحكومة مؤخراً.. (700) مليون دينار تبرع بها مواطنون عند مرقد الامام الحسين (ع) للمساهمة بإنجاز مستشفى الاطفال في كربلاء

2022/05/21 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة مستشفى الاطفال التعليمي في

كربلاء الذي افتتحه وزير الصحة برفقة

محافظ كربلاء، إن قسم الهدايا والنذور

في العتبة الحسينية المقدسة، ساهم بجمع

تبرعات تجاوزت (700) مليون دينار عراقي

وتم تسليمها إ

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