2022/05/21 | 12:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت،
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إلقاء القبض على (10) مطلوبين بقضايا وتهم
متنوعة، فيما ضبطت نحو ألف دراجة نارية
و "تكتك" مخالفة للتعليمات، وذلك
بعمليات منفصلة في مناطق متفرقة من
العاصمة.
جاء ذلك بهدف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. ضبط نحو 1000 دراجة و "تكتك" مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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