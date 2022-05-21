بغداد.. ضبط نحو 1000 دراجة و

2022/05/21 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت،

إلقاء القبض على (10) مطلوبين بقضايا وتهم

متنوعة، فيما ضبطت نحو ألف دراجة نارية

و "تكتك" مخالفة للتعليمات، وذلك

بعمليات منفصلة في مناطق متفرقة من

العاصمة.

جاء ذلك بهدف

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