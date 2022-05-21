2022/05/21 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، تواصل عملها بإدامة وإعادة تأهيل زراعة النخيل والأشجار في منطقة الحزام الاخضر الشمالي، للمساهمة بالقضاء على ظاهرة التصحر في مدينة كربلاء.وقال المشرف على المشروع المهندس رزاق الطائي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية […]

ظهرت المقالة للحد من التصحر..



العتبة الحسينية تتبنى زراعة النخيل والاشجار في حزام كربلاء الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

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