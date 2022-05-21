وصول جثمان الشاعر مظفر النواب إلى النجف

2022/05/21 | 13:04 - المصدر: وكالة خبر

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وصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، السبت، إلى محافظة النجف.

وقال مصدر، إن “جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب وصل إلى مطار النجف الأشرف، لغرض إجراء مراسيم الدفن هناك بحسب وصيته”.

وأضاف أنه “كان باستقبال جثة الشاعر مظفر النواب حشد كبير من الجهات الحكومية والشعبية في المحافظة”.

ووصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.

وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

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