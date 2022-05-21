خالد بن سلمان: الهدنة باليمن إيجابية لحد كبير وهناك حاجة لضغط أممي على الحوثي لفتح طرق تعز

2022/05/21 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بالمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، حيث لفت إلى إيجابية الهدنة المعلنة في اليمن إلى حد كبير.

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