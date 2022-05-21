أسعار النفط تنهي آخر جلسات الاسبوع على ارتفاع

2022/05/21 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، حيث أدى حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي وتخفيف عمليات إغلاق "كوفيد-19" في الصين إلى مواجهة المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيضر بالطلب.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.46% عند 112.55 دولار للبرميل، فيما زاد خام نايمكس الأميركي بنسبة 0.35% عند 110.28 دولار للبرميل.

ارتفع خام برنت على أساس أسبوعي بنسبة 0.9%، بعد تراجعه بنسبة 0.75% في الأسبوع السابق له، بينما سجل الخام الأميركي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.19%.

وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأميركيين له وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر، وفق رويترز.

من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.

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