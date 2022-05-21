وصول جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب الى النجف الاشرف

2022/05/21 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفوصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى النجف الأشرف.وقال مراسل (بغداد اليوم): إن "جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب وصل إلى مطار النجف الأشرف، لغرض إجراء مراسيم الدفن هناك بحسب وصيته".وأضاف أنه "كان باستقبال جثة الشاعر مظفر النواب حشد كبير من الجهات الحكومية والشعبية في المحافظة".ووصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

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