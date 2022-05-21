بايدن يحدد شرطه للقاء زعيم كوريا الشمالية

2022/05/21 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن أي لقاء محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رهن بـ”صدق” نوايا الأخير.وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك يول، خلال زيارته سيئول، في أول جولة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة الأمريكية.

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