النقل توضح سبب ارتفاع اسعار نقل المسافرين من والى مطار البصرة الدولي

2022/05/21 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول أرتفاع اسعار نقل المسافرين من والى مطار البصرة الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان :” ان عملية النقل المتعلقة بمطار البصرة تحت تصرف سلطة الطيران المدني بشكل كامل ،المتعاقدة مع شركة (فيصل الشامخ / قطاع خاص ) وليس لوزارة النقل والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اي علاقة او نشاط لنقل المسافرين برا من والى مطار البصرة “.

واضاف البيان، أن “الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود هي احدى تشكيلات وزارة النقل الحكومية الخدمية وهي الناقل الوطني في عموم البلاد بما فيها المطارات كما ورد في (نظامها الداخلي)”، مبيناً ان سلطة الطيران المدني وبعد قرار فصلها عن وزارة النقل انهت عمل الشركة في مطار البصرة واحالته الى شركة (فيصل الشامخ ) لتكون الاخيرة هي المسؤولة عن ارتفاع اسعار النقل في مطار البصرة الدولي وليس وزارة النقل او تشكيلاتها”.

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