موسكو تعلن تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

2022/05/21 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن القوات الروسية دمرت شحنة كبيرة من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة المدى.

وأوضحت الوزارة أن "قواتها دمرت صواريخ كاليبر الطويلة المدى والعالية الدقة ضمن شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول اوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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