2022/05/21 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار حملة التعاطف مع لاعب باريس سان جرمان، إدريسا غي، الذي رفض خوض مباراة لدعم المثليين، السبت الماضي، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصوّر مشاة يدوسون على علم المثليّة على أنّه ملتقط حديثاً ضمن هذه الحملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهس على علم قوس قزح تعاطفا مع إدريسا.. حقيقة الفيديو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهس على علم قوس قزح تعاطفا مع إدريسا.. حقيقة الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).