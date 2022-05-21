الاربعاء المقبل.. لمن الغلبة في قانون الامن الغذائي للمريدين ام للرافضين؟ اشراقة كانون توضّح

2022/05/21 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شوط جديد من اشواط الصراع الدائر منذ

انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة

والى الان بين التيار الصدري الذي حصل

على اعلى المقاعد ومن لحق به وبين

الاطار التنسيقي ومن اصطف معه، ماذا

سيحصل في جلسة يوم ا

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