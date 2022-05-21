الصراع داخل القصر السلطاني المغربي . - سعيد الوجاني

2022/05/21 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أدى المرض الأكثر من حرج الذي يعاني منه السلطان محمد السادس ، بالعديد من وسائل التواصل الاجتماعي ، وبالعديد من المواقع الالكترونية ، الى الترويج لأخبار غير صحيحة ، حول صراع يدور بين افراد الاسرة الحاكمة بخصوص ولاية العرش ..



أي من يتولى الحكم بعد وفاة السلطان المريض ، وهو المرض الذي المحت اليه العديد من المصادر الأجنبية بعناوين مختلفة ، ك " رئيس دولة عربية يحتضر ، والاعداد جاري لترتيب الخليفة " ..< ......





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