2022/05/21 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dIdH4JgMBBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الدولي يقر حلا أمميا للأزمات بين #بغداد و #أربيل.. والدولة العميقة تبقى التحدي الأكبر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الدولي يقر حلا أمميا للأزمات بين #بغداد و #أربيل.. والدولة العميقة تبقى التحدي الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).