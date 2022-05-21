2022/05/21 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الخبير الأمني محمد البصري، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف إزاء الانتهاكات التركية على أراضي العراق، مطالباً الحكومة بمصارحة الشعب حيال الاتفاقيات مع تركيا سواء من الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان.وقال البصري في حديث لوكالة ايرث نيوز، “يبدو ان صمت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية على الانتهاكات التركية زاد من […]

ظهرت المقالة عليها مصارحة الشعب..



خبير أمني يدعو الحكومة لاتخاذ موقف إزاء الانتهاكات التركية أولاً على ايرث نيوز.

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