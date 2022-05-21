بعد 9 سنوات على إصابته بالشلل جرّاء حادث.. اختراع جديد يسمح له بقيادة السيارة مجدّدًا.. كيف؟

2022/05/21 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم رجل مشلول في كولورادو دماغه لقيادة السيارة، خلافًا للطريقة التقليدية التي يستخدمها الآخرون، فهو يفكر إذا كان سيتحرك أو يتوقف.وتعمل رقاقة في دماغه على توجيه السيارة.بعد تسع سنوات من إصابة سالدانا زونيغا بالشلل في حادث سيارة، يعمل جهاز جديد على تسهيل الاتصال بين شريحة صغيرة في دماغه وجهاز كمبيوتر بالسيارة يمكّنه من التعرف على بصمة إصبعه الإلكترونية وإدخالها إلى سيارة السباق.

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