للحد من التصحر.. العتبة الحسينية تتبنى إعادة تأهيل الحزام الأخضر بكربلاء المقدسة

2022/05/21 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، عن تواصل عملها بإدامة وإعادة تأهيل زراعة عدد كبير من النخيل والأشجار في منطقة الحزام الاخضر الشمالي، بمساحة صحراوية تبلغ أكثر من (20) كيلو متر، وبعرض (100) متر وذلك للمساهمة بالقضاء على ظاهرة التصحر في مدينة كربلاء المقدسة.

وقال المشرف على المشروع رزاق الطائي في حديث للموقع الرسمي للعتبة وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عبد المهدي الكربلائي، تمت المباشرة بإعادة هيكلة وتأهيل منطقة الحزام الاخضر الشمالي، والعمل على إدارة هذا الحزام لوجود أرض صحراوية شاسعة من الصعب زراعتها كونها تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة".

وأضاف انه "تم وضع خطط لنصب منظومات متعددة للري وسقي النخيل والأشجار التي تم زراعتها"، مؤكداً ان "العمل متواصل على مدار (12) ساعة يوماً، وأنه يتم على مرحلتين كل مرحلة بمساحة أكثر من (10كم) وبعرض (100) متر"، لافتاً الى ان "المشروع يشهد حاليا ادامة واعادة تأهيل زراعة الأشجار، واهمها النخيل بعدد يتجاوز (16.000) نخلة، وأكثر من (30.000) شجرة زيتون، وأكثر من (50.000) شجرة كالبتوز".

يذكر أن إدارة العتبة الحسينية المقدسة تسعى جاهدة من خلال تبني مشروع زراعة الحزام الاخضر الى توفير بيئة مناسبة ودعم الجهد الحكومي للتقليل من ظاهرة التصحر التي تهدد مدينة كربلاء المقدسة.

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