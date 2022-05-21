اطلاقات دربندخان تعيد احياء” بحيرة حمرين”

2022/05/21 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي سابق، السبت، أن اطلاقات دربندخان المائية اعادت احياء بحيرة حمرين مرة اخرى.وقال عضو مجلس ناحية السعدية السابق( 65كم شمال شرق بعقوبة) محمد حاتم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” زيادة اطلاقات سد دربندخان في كردستان العراق الى 50م3/ ثانية باتجاه حوض نهر ديالى ومنها الى بحيرة حمرين ادت الى زيادة ملموسة […]

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