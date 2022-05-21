القبض على عصابة متخصصة بسرقة المنازل في الموصل

2022/05/21 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، اليوم السبت، بالقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة المنازل في مدينة الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “القوات الامنية القت القبض على العصابة المكونة من (خمسة )اشخاص خلال محاولتهم سرقة منزل في منطقة المصارف شرقي الموصل، والعصابة متخصصة بسرقة المنازل”.واضاف أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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