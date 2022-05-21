2022/05/21 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، إقامة مباراة فريقي الشرطة ونوروز من دون جمهور ضمن الدوري الممتاز مساء اليوم.وذكر الاتحاد ف بيان أن ” مباراة فريق الشرطة أمام نوروز المُقرر إقامتها اليوم السبت في ملعبِ الشعب الدوليّ في الساعةِ الرابعة عصراً، ستقام من دون جمهور”.وأضاف أن “القرار جاء بناءً على ما جاءَ […]

ظهرت المقالة رسمياً..



مباراة الشرطة ونوروز تقام من دون جمهور أولاً على ايرث نيوز.

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